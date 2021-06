Children’s vaccine will come by September, children aged 2-18 will get indigenous vaccine – Dr. Guleria: सितंबर माह तक आ जाएगी बच्चों की वैक्सीन, 2-18 उम्रकेबच्चोंकी मिलेगी स्वदेशी वैक्सीन -डॉ. गुलेरिया