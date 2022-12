आज समाज डिजिटल, iPhone 15 Plus Price : Apple अपने लवर्स के लिए 2023 में बड़ी खुशखबरी ला सकती है, जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठोगे। 2023 में iPhone लाइनअप पर Apple ने अपनी रणनीति में बदल करने वाली है। एपल ने अपने मिनी मॉडल को प्लस मॉडल के साथ बदल दिया, जो कम कीमत पर बड़ा डिस्प्ले पेश करता है। सरल शब्दों में कहे तो साल 2023 में लॉन्च होने वाले iPhone 15 Plus की कीमत iPhone 14 Plus से कम हो सकती है।

जानकारी के मुताबिक Apple कंपनी iPhone 15 सीरीज के लिए 2 तरह की नई प्लानिंग कर रही है। पहली प्लानिंग के मुताबिक, Pro और Non Pro मॉडल्स को अलग करना है। दूसरी प्लानिंग में इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया है कि एप्पल मौजूदा Plus मॉडल की तुलना में नए प्लस मॉडल की कीमत कम रख सकती है।

इसका कारण है कि Apple कंपनी इस साल आईफोन 14 प्लस की सेल को लेकर अब-तक संघर्ष कर रही है। यह आईफोन सीरीज का नया एडिशन है, जो कि ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल किया है।

बता दें कि साल 2022 में Apple ने iPhone 14 सीरीज के तहत चार मॉडल्ड लॉन्च किए हैं। इस सीरीज में iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus मॉडल्स शामिल हैं। वहीं साल 2023 की शुरुआत के साथ एप्पल की अपकमिंग नेक्स्ट-जनरेशन iPhone 15 सीरीज से जुड़ी जानकारी सामने आना शुरू हो गई है।

कंपनी का मानना ​​है कि यह कीमत सेंसिटिव कंज्यूमर को iPhone 15 Plus सेलेक्ट के लिए एक बड़ी स्क्रीन फोन पाने की इच्छा रखने के लिए प्रेरित करेगा। Apple एनालिस्ट मिंग-ची कुओ ने भी कुछ हफ़्ते पहले इसी कदम का सुझाव दिया था। (iPhone 15 Plus Cheap price)

अभी कितनी है iPhone 14 Plus की कीमत

iPhone 14 Plus की फिलहाल कीमत 899 यूएसडी डॉलर यानि लगभग 75,000 रुपये है। हालांकि, iPhone 15 Plus की कीमत में कटौती हो सकती है जिसके बाद इसे 799 यूएसडी डॉलर यानि लगभग 66,000 रुपये में खरीदा जा सकता है।

iPhone 15 Plus specifications

लीक हुई रिपोर्ट की माने तो कंपनी द्वारा अपने iPhone 15 Plus में कैप्सूल के आकार का डायनमिक आइलैंड दिया जा सकता है। इस फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है। इसके अलावा, इस फोन से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। फोन की लॉन्चिंग में अभी पूरा 1 साल बाकी है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में कंपनी इस फोन से संबंधित कई और जानकारियों साझा कर सकती है।

iPhone 14 Plus specifications

iPhone 14 Plus में 6.7 इंच Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट 60Hz है। इसके अलावा, फोन में A15 Bionic चिप मिलता है। इसके कई वेरिएंट आते हैं। बेस वेरिएंट में 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। वहीं, दूसरा वेरिएंट 256GB स्टोरेज से लैस है। टॉप वेरिएंट में 512GB की स्टोरेज दी गई है। इसके बैक पर दो कैमरा सेंसर्स हैं। इनमें पुराना अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस मौजूद है, लेकिन प्राइमरी कैमरा को अपग्रेड करके एक नया 12MP सेंसर लगाया गया है। कंपनी की माने तो यह नया सेंसर बेहतर लो–लाइट इमेज क्वालिटी दे सकता है।

