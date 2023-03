Redmi Note 12 सीरीज दमदार फीचर्स के साथ ग्लाबल बाजार में लॉन्च, जानिए फीचर्स

आज समाज डिजिटल, Know about Redmi Note 12 Series : चीनी कंपनी Xiaomi ने Redmi Note 12 सीरीज को दमदार फीचर्स के साथ ग्लोबल लेवल पर लॉन्च कर दिया है। इस लाइनअप में Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus 5G को शामिल किया गया है। आइए जानते हैं Redmi Note 12 सीरीज की फीचर और कीमत के बारे में विस्तार से…

Redmi Note 12 और Note 12 5G के फीचर

Xiaomi ने इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का Amoled डिस्प्ले दी है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz, टच सैंपलिंग रेट 240Hz और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। इसमें बेहतर पिक्चर क्लिक करने के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48MP का मेन लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो सेंसर है। सेल्फी के लिए डिवाइस में 13MP का कैमरा मिलता है।

वहीं रेडमी नोट 12 के 5G वेरिएंट में Snapdragon 4 Gen 1 चिपसेट और 4G मॉडल में Snapdragon 685 प्रोसेसर। इसका साथ देने के लिए Adreno 619 GPU भी दिया गया है। इसके अलावा, फोन में 5000mAh की बैटरी मिलती है, जिसे 33W फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। कनेक्टिविटी के लिहाज से स्मार्टफोन में डुअल सिम, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर हैं।

जानिए Redmi Note 12 Pro के स्पेसिफिकेशन

Redmi Note 12 Pro में MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर और 5000mAh की बैटरी मिलती है, जो 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसमें परफेक्ट पिक्चर क्लिक करने के लिए 50MP का वाइड लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो लेंस दिया गया है, जबकि फ्रंट में 16MP का कैमरा मिलता है। इसके अलावा, डिवाइस में 6.67 इंच की FHD+ Flow AMOLED स्क्रीन दी गई है। इसके रिफ्रेश रेट 120Hz है।

Redmi Note 12 Pro Plus 5G के फीचर्स

Redmi Note 12 Pro Plus स्मार्टफोन में 6.67 इंच का FHD+ Flow AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 900 निट्स है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए मोबाइल में MediaTek Dimensity 1080 चिपसेट और Mali-G68 GPU दिया गया है। इसके साथ ही फोन में 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 5000mAh की बैटरी मिलती है।

अब कैमरा पर आएं तो हैंडसेट में 200MP कैमरा के साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2MP का मैक्रो सेंसर दिया गया है। वहीं, फ्रंट में 16MP का कैमरा मिलता है। इसके अलावा, मोबाइल फोन में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, डुअल सिम, ब्लूटूथ, जीपीएस और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।

Redmi Note 12 Price

रेडमी नोट 12 के 4G वेरिएंट की शुरुआती कीमत 229 यूरो (लगभग 20,475 रुपये) है, जबकि 5G वेरिएंट 279 यूरो (लगभग 24,946 रुपये) में मिल रहा है। अब लाइनअप के दूसरे मॉडल नोट 12 प्रो की बात करें, तो यह 399 यूरो (लगभग 35,680 रुपये) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। वहीं, इसके टॉप वेरिएंट यानी नोट 12 प्रो प्लस को 449 यूरो (लगभग 40,152 रुपये) पर खरीदा जा सकता है।

ये भी पढ़ें : 10800mAh की बैटरी और 108MP का कैमरा, Doogee S100 स्मार्टफोन लॉन्च, जानिए कीमत और अन्य फीचर्स

ये भी पढ़ें : साउथ सिनेमा के मशहूर एक्टर सूर्या ने मुम्बई में खरीदा आलीशान अपार्टमेंट

ये भी पढ़ें : छात्रा ने 48 हजार रुपये की कीमत वाला iPhone 11 ऑनलाइन मंगवाया, डिब्बा खोला तो आंखें फटी रह गई…

ये भी पढ़ें : Apple जल्द लॉन्च करेगी OLED स्क्रीन वाला MacBook Air, जानिए क्या कुछ खास मिलेगा

Connect With Us: Twitter Facebook