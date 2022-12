आज समाज डिजिटल, Instagram New Feature : एक तरफ जहां सोशल मैसेजिंग लोकप्रिय एप वाट्सएप अपने यूजर्स के लिए हर थोड़े दिन के बाद कमाल के फीचर्स ला रहा है, वहीं Instagram भी कहीं पीछे नहीं है। हाल ही में Instagram ने कई नए फीचर्स की घोषणा की हैं।

इनमें Instagram Notes, Candid Stories और Group Profiles शामिल हैं। कुछ रोल आउट कर दिए गए हैं। वहीं, कई की अभी टेस्टिंग चल रही है। Meta के स्वामित्व वाले लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ने कहा कि ये नए फीचर्स यूजर्स को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जुड़ने में मदद करेंगे।

मेटा ने कहा है कि चाहे वह दोस्तों के साथ जुड़ना हो या साझा रुचियों की खोज करना हो, दूसरों के साथ जुड़ना यही कारण है कि लोग Instagram पर आते हैं। आज, हम आपको उन लोगों के करीब महसूस करने में मदद करने के लिए कई अपडेट पेश कर रहे हैं जिनकी आप परवाह करते हैं।

We’re announcing new features and tests on @instagram:

📝Share what’s on your mind with Notes

🤳Capture candid moments daily

👭Create shared profiles with friends

and more: https://t.co/XTfCfaxGsc pic.twitter.com/ZtFxywuUxH

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) December 13, 2022