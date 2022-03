आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से मिनटों में करें लिंक How To Link Bank Account With Aadhar

How To Link Bank Account With Aadhar

How To Link Bank Account With Aadhar : सरकार ने लगभग हर योजना के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। राजस्व विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अपने आधार कार्ड को अपने बैंक से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। आप अपने बैंक को आधार से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से लिंक कर सकते हैं। अगर आप आधार को अपने बैंक खाते से ऑनलाइन लिंक करना चाहते हैं, तो आपके पास उस बैंक के लिए इंटरनेट बैंकिंग इनेबल होनी चाहिए।

जानिए मोबाइल ऐप के जरिए आधार को बैंक अकाउंट से कैसे लिंक करें:

अपने बैंक के मोबाइल एप्लिकेशन में लॉग इन करें

“माय अकाउंट” अनुभाग के “सर्विसेज” टैब पर जाएं और “आधार कार्ड डिटेल देखें / अपडेट करें” ऑप्शन पर क्लिक करें।

अपना आधार नंबर दो बार दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें

आपको अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक करने के संबंध में एक मैसेज प्राप्त होगा

आप अपनी बैंक अकाउंट या नजदीकी एटीएम में जाकर ऑफलाइन मोड के माध्यम से अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं।

बैंक में जाकर आधार को बैंक खाते से लिंक करें।

आकउंट होल्डर को अपने बैंक खाते को निष्क्रिय करने से बचने के लिए खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

आप इस प्रकार भी कर सकते है अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक :

आधार को बैंक अकाउंट से जोड़ने के लिए फॉर्म भरें। आपको अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर आधार-लिंकिंग फॉर्म मिल जाएगा।

यदि फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, तो कृपया अपने बैंक की निकटतम ब्रांच में जाएँ।

अपना बैंक खाता डिटेल्स और अपना आधार नंबर दर्ज करें

फॉर्म के साथ अपने आधार कार्ड की सेल-अटेस्टेड कॉपी जमा करें

काउंटर पर आधार का फॉर्म और फोटोकॉपी जमा करें जहां आपको वेरिफिकेशन के लिए अपना मूल आधार कार्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है

आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा, और आपके बैंक खाते को आधार से जोड़ने में कुछ दिन लग सकते हैं।

आधार लिंक होने के बाद, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के बारे में सूचित किया जाएगा।

