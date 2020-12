Vijay Indra Singla shows solidarity with the adhikari victims of raids in Patiala, Samana and Rajpura: विजय इंद्र सिंगला ने पटियाला, समाना और राजपुरा के छापेमारी के शिकार हुए आढतियों के साथ मिल कर दिखाई एकजुटता