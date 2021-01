Punjab Mandi Board did not allow the outside crop to be sold in the mandis of the state nor will it happen in future – Lal Singh:पंजाब मंडी बोर्ड ने न पहले बाहर से आई फ़सल राज्य की मंडियों में बिकने दी और न ही भविष्य में ऐसा होने देगा – लाल सिंह