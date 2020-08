PM expresses grief over landslide in Kerala, death of fifteen people so far, two lakh to families of deceased from PM Fund: केरल में हुए भूस्खलन पर पीएम ने जताया दुख, अब तक पंन्द्रह ल ोगों की मौत, पीएम कोष से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख

केरल मेंभूस्खलन में अब तक 15 लोग मारे जा चुके हैंऔर 53 अन्य लोगों की तलाश जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूस्ख्यलन में मारेगए लोगों के प्रति अपना दुख प्रकट किया। इस हादसे में मारे गए लोगों केपरिजनों को पीएम ने सात्वना दी। पीएम मोदी ने कहा, “इडुक्की के राजमाला में भूस्खलन की वजह से अपनी जांन गंवाने वालों के लिए मैं दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिजनों के लिए मेरी सांत्वना है। हादसे में घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा आपदा बल (एनडीआरएफ) और प्रशासन घटनास्थल पर काम कर रहे हैं और प्रभावितों को सहायता मुहैया करा रहे हैं।” प्रधानमंत्री राहत कोष से इस हादसे मेंमारे गए लोगों को दो-दो लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि इडुक्की जिले के राजमाला स्थित पेत्तिमुदी में मूसलाधार बारिश के कारण शुक्रवार (7 अगस्त) की सुबह हुए भूस्खलन से पांच मजदूरों सहित 15 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कम से कम 70 लोगे के वहां फंसे होने की आशंका है। भूस्खलन के कारण करीब 20 मजूदरों के घर वहां मलबे में दब गए हैं। पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं।

Ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who have lost their lives due to a landslide in Rajamalai, Idukki. Rs. 50,000 each would be given to those injured due to the landslide.

