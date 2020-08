Maternal child of 17 Covid positive pregnant women made successful delivery in hospital, all newborn Covids found negative: Dr Malvinder Mala: 17 कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की जच्चा बच्चा अस्पताल में सफल डिलवरी हुईं, सभी नवजात कोविड नेगेटिव पाए गए: डॉ मालविंदर माला