Organized the first meeting of official and non-official members

योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा, पंजीकरण, शोध कार्य, प्रचार-प्रसार, चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करने एवं योगासन खेल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा विधानसभा के एक्ट के तहत हरियाणा योग परिषद का पुनर्गठन करके हरियाणा योग आयोग के रूप में स्थापित किया गया है। वर्तमान में यह एक संवैधानिक संस्था है।

हरियाणा योग आयोग के गठन के उपरांत 30 सितंबर , 2022 को Red Bishop Tourist Resort, Sector -1, Panchkula में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक official और Non- official Members की प्रथम बैठक का आयोजन हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉ जयदीप आर्य की अध्यक्षता में किया गया।

बैठक में आयुष विभाग से Additional Director Sushma Nain, शिक्षा विभाग से Joint Director Dr. Kiranmayi, खेल विभाग से Additional Director Sh. Vivek kadam (HCS)एवम् Deputy Director Yog Department से मैडम लक्ष्मी पंत, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी से Dr. Vidushi Tyagi, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से Vikas K. Gupta (G.M.) Rajesh Garg (G.M.) , पंचायत विभाग से Rishi ji के साथ – साथ हरियाणा योग आयोग के नव नियुक्त Non official Members उपाध्यक्ष रोशन लाल जी एवम सदस्य गण डॉ मनीष कुकरेजा जी, डॉ पवन गुप्ता जी, नरेश कुमार जी, सुमेस्ता जी, कुलदीप जी, डॉ मदन मानव जी, जयपाल जी, पंकज जी उपस्थित रहे।

बैठक का संचालन डॉ हरीश चंद्र , रजिस्ट्रार हरियाणा योग आयोग द्वारा किया गया

बैठक में हरियाणा योग आयोग द्वारा योग के प्रचार प्रसार हेतु वर्तमान में किए जा रहे कार्यों एवम् आगामी कार्यों के विषय में विशेष रूप से चर्चा की गई। Official and Non official Members द्वारा हरियाणा योग आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई एवम् उनके समक्ष प्रस्तुत Agendas पर सर्व सहमति भी दी गई एवम् भविष्य में पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया गया।

हरियाणा योग आयोग के माननीय चेयरमैन डॉ जयदीप आर्य जी द्वारा सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को साहित्य एवम् योग आयोग का कैलेंडर भेंट कर सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

बैठक का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया

तत्पश्चात हरियाणा योग आयोग के सभी Non official Members द्वारा सांय 5 बजे माननीय आयुष एवम् गृह मंत्री श्री अनिल विज जी के साथ भेंट की गई एवम् अध्यक्ष महोदय द्वारा उन्हें शॉल एवम् आयोग के कैलेंडर भेंट किए और आशीर्वाद प्राप्त किया।

