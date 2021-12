Computer Knowledge is Necessary in Technological Age: तकनीकी युग में कंप्यूटर ज्ञान के बिना शिक्षा अधूरी: गौतम

नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:

Computer Knowledge is Necessary in Technological Age: कंप्यूटर दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। वर्तमान युग में तकनीकी शिक्षा होना बहुत जरूरी है। इस तकनीकी युग में कंप्यूटर ज्ञान के बिना शिक्षा अधूरी प्रतीत होती है। कंप्यूटर शिक्षा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मददगार साबित होती है। इसीलिए हम सबको कंप्यूटर की शिक्षा अवश्य ग्रहण करना चाहिए।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जमाया रंग Computer Knowledge is Necessary in Technological Age

उक्त विचार सतनाली मोड महेंद्रगढ़ स्थित हारट्रोन स्किल एंड कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के डिप्लोमा इन डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग बैच की फेयरवेल पार्टी में मुख्य अतिथि के तौर पर हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के जिला सचिव मनोज गौतम ने व्यक्त किए। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांध दिया।

सभी ने प्रतिभा से जमाया रंग Computer Knowledge is Necessary in Technological Age

रेनू, पूनम, अंकित आदि ने अपने मनोहारी नृत्य पर झूमने को मजबूर कर दिया मीरा ने सभी विद्यार्थियों का स्टैंड अप कॉमेडी के द्वारा परिचय करवाया। सरिता रेनू ने भी अपने अनुभव को साझा किया अजीत ने कुशल मंच संचालन किया। बेस्ट वॉलिंटियर आॅफ ईयर का खिताब साहिल ने जीता जबकि साइलेंस क्वीन आॅफ द क्लास का खिताब मीरा के नाम रहा। पूनम वर्मा को भी एक विशेष सम्मान से अलंकृत किया गया। स्टूडेंट आॅफ द ईयर का सम्मान अजीत के नाम रहा। इस अवसर पर रवि और पूनम यादव ने भी सभी को संबोधित किया।

ये लोग रहे मौजूद Computer Knowledge is Necessary in Technological Age

इस अवसर पर लक्ष्मण, अजीत, साहिल, राहुल, संदीप, मीरा, पूनम, रेनू, सरिता, राहुल अटेली, रोहित आदि ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

