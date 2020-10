Chief Minister Captain Amarinder Singh will lay the foundation stone of Maharaja Bhupinder Singh Punjab Sports University in Sidhuwal: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह रखेंगे महाराजा भुपिन्दर सिंह पंजाब खेल यूनिवर्सिटी का सिद्धूवाल में नींव पत्थर