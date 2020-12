Rajeev Mishra talks Surya kumar: Playing for my country, I also dream – Suryakumar Yadav: अपने देश के लिए खेलना , मेरा भी सपना है-सूर्यकुमार यादव

Mumbai Indians को ipl 13 में चैंपियन बनाने में अहम किरदार और सेलेक्टर्स के द्वारा लगातार अनदेखी किए गए बल्लेबाज़ सूर्यकुमार यादव से ख़ास बातचीत …

-सूर्य कुमार यादव आपने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा हुआ है कि Keep going everything will come to you at the perfect time इस ट्वीट से आपने क्या संदेश देना चाहा है

ये मैने बहुत पहले से लिखा हुआ है और बहुत पहले से में ये सोचता आया हुआ की को चीज आपको मिलनी है उसके लिए समय सही होगा तभी मिलेगी जब तक आप कुछ भी कर लीजिए को चीज आपको नहीं मिलेगी , आप जितना उस चीज के पीछे भागोगे वो उतना ही आपसे दूर जाएगी , इस बस हार्ड वर्क करते रहो जब जो मिलना है वो तभी मिलेगा , और ये बात में बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा हूं , और ये मंत्र मेरे लिए बिल्कुल सही है , जब टाईम सही होगा तब कुछ आपके हाथ में अपने आप आ जाएगा

-बिल्कुल और आपका टाईम बहुत जबरदस्त था दुबई में आईपीएल 13 में , बहुत बड़ा रोल आपका भी था मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाने में , ओवरऑल आप कैसे देखते हैं आईपीएल 13 को , क्या कुछ दिया इस आईपीएल ने आपको

मेरे हिसाब से जब भी आप कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलते हैं तो बहुत बड़ी सीख मिलती हैं टूर्नामेंट से और मैने भी बहुत सारी बाते सीखी है इस टूर्नामेंट से , आप जीतो या हरो आप बहुत कुछ सीख के आते है टूर्नामेंट से , बहुत अच्छा वक्त बिताया है टीम के खिलाड़ियों के साथ , खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखा

-बिल्कुल आपने टीम को तो चैंपियन बनाया ही और आप पिछले कुछ वक्त से बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आते आए हो , आप प्रॉपर तकनीक से रन बनाते हो वो भी लगातार उसके बाद भी उसका रिजल्ट नही मिलना क्या ये आपको निराश करती है

इतना निराश तो नहीं था, में अच्छी बैटिंग करता था जब भी टीम को जरूरत थी रन भी बना रहा था , और तकनीक की बात करे तो डोमेस्टिक क्रिकेट ने सबसे पहले रणजी खेलनी पड़ती है तो मेरी तैयारी उससे के हिसाब से हुई है हमेशा इसलिए ये तकनीक वहीं से आई है , आप अपनी टीम के टॉप खिलाड़ी देख लीजिए जैसे विराट है रोहित है केएल राहुल है इनकी तकनीक कितनी अच्छी है, तो में भी इन्हीं को फॉलो करता हूं , ये सब भी तकनीक पर ज्यादा ध्यान देते हैं , कुछ ज्यादा अलग करने की कोशिश नहीं करते हैं तो मैने भी इनका क्रिकेट करीब से देखा है , और मैने अपने खेल को भी उसी प्रकार का बनाया है , और में अपनी बल्लेबाजी को एंजॉय करता हूं

-सूर्य कुमार मैने शुरू में ही कहा था आप रन बनाते हैं लेकिन आपका चयन नहीं होता आपकी बल्लेबाजी में अग्रेशन दिखता है लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता , आपने बहुत सिलेक्शन देखे है , लेकिन इस बार आप इतना अच्छा करे थे उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्या ये सिलेक्शन आपके लिए ज्यादा पेनफुल था

-पहली बात जो ये सिलेक्शन की बात है ये हमारे हाथ में नहीं होता , और जो सिलेक्शन करते हैं वो सब हमारे हाथ में नहीं होता है , जो हमारे हाथ में है वो में पूरी कोशिश करता हूं करने की क्योंकि गोल को सबका होता है अपने देश के लिए खेलना , मेरा भी सपना है

-ये सुनाई में आया था की जब टीम में आपका नाम नहीं आया था तो आप निराश थे , रोहित ने आपसे आ कर बात करी थी समझाया था , और आपने अपने गुस्से को ग्राउंड में जा कर रन बना कर सांत करा था

बिल्कुल में भी इंसान हूं , वो ऐसा समय था कि में अपना नाम आने की उम्मीद कर रहा था , लेकिन नाम नहीं आया था , में जिम में था और रोहित भाई भी थे इस समय , तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम निराश हो क्या , तो मैने भी बोला था कि हा मै निराश हूं क्योंकि में उम्मीद कर रहा था मेरे नाम की , क्योंकि मेरी बैटिंग अच्छी हो रही थी ,लेकिन मेरा नाम नहीं आया , इसलिए में थोड़ा निराश था

: इस आईपीएल में आपके 2 किस्से बहुत चर्चा में रहे एक तो यह की आपने मैच जिताया और फिर अपने खिलाड़ियों को इशारा कर की , मै अभी हूं , और एक यह की बीच मैदान में विराट ने आपको चाय का ऑफर दिया , क्या था ये माजरा थोड़ा बताइए

वो पारी मेरे लिए बहुत शान्ति देने वाली पारी थी , और जो मैने मैच के बाद इशारा करा था , वो तो मै बिल्कुल भी सोच के नहीं आया था कि में ऐसा कुछ करूंगा , दवाब में मैने अच्छी पारी खेली थी , और मैने विराट को बहुत देखा है एग्रेशन करते हुए देखा है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं , और उस दिन वो मेरे बहुत करीब थे , और हम दोनों के बीच आईकोंटेक्ट भी हुआ

एक और सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है की रोहित की कप्तानी में ऐसा क्या जादू है ऐसा क्या माहौल होता है ड्रेसिंग रूम मे कि टीम हमेशा चैंपियन बनती है

हमारे टीम मैनेजमेंट और ऑनर्स ने जो फ्रीडम दे रखा है कप्तान को कि आप जाओ खेल खेलो बाकी हम देख लेंगे , तो इससे बहुत विश्वास मिलता है मैदान में