Garena Free Fire Redeem Code Today 14 June 2022: फ्री फायर गेम के दीवाने आज हर जगह फैले हुए है इंडिया के युवाओ में इस गेम को लेकर काफी उत्साह देखा जाता है। यह गेम एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर खेला जा सकता है।

इसकी खास बात है कि Free Fire गेम को खेलने के लिए प्रीमियम Smartphone की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप कम कीमत वाले सस्ते स्मार्टफोन में भी इस गेम को खेल सकते है और इसका मजा ले सकते हैं।

यूजर्स के बीच यह गेम इतना बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है और तो और गूगल प्ले स्टोर पर इसकी डाउनलोड संख्या 100 मिलियन से अधिक हो चुकी है। और वहीं आज हम आपके लिए लाएं है कुछ रिडीम कोड्स जिनका इस्तेमाल करके आप गेम के अंदर काफी कमाल के गिफ्ट रिवार्ड्स ले सकते है।

Garena Free Fire Redeem Code Today 14 June 2022

FR8Y-NMHG-N8CX

GFE3-Q456-UI9O

SLDX-CP0V-9GHI

Y3UK-MIJN-BV5D

F7B6-V5TD-SF8B

WE4N-34M5-KL6O

TYH9-8BV7-6CD5

SRF6-W3VB-4NM5

F4TH-FJKO-DI8U

76WT-YG4B-5HJT

6KYO-H9IU-GF87

Additional Redeem Codes

GBN3-4K5R-TI8G >> Premium Bundles

D76C-5X4E-AD5W >> Get Justice Fighter and Vandal Revolt Weapon Loot Crate

6DQS1-XCV2-B9EI>> Get Mr Shark Backpack, Kelly Bobblehead, Spikey Spine

GDB3-23EN-SGFA >> EGG Hunter Loot Box

E8F7-D6S5-4QE2 >> Free 299 Diamonds Bundle

FFV3-B4HJ-RKTI >> Dreki Pet Free Fire Code

F4N5-JTKI-G8F7 >> Get Vandal Revolt Weapon Loot Crate

F7CX-5SAE-D3FE >> Shirou Free Fire Character

45KY-HIB8-V62H >> Sneaky Clown Weapon Loot Crate

GYF6-DTEF-G7NR>> 1x Rebel Academy Weapon Loot Crate

XUJR-56OT-YHIU >> Free Diamonds Voucher

EBEN-RJK5-TYH9 >> Head Hunting Parachute

BIRF-Y6TC-RFGS>> Phantom Bear Bundle

VV5S-EQDF-2GH3 > Animal Weapon Loot Crate

ऐसे करें कोड्स को रिडीम

सबसे पहले, आपको यहां क्लिक करके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

अब आपको अपने फ्री फायर अकाउंट क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।

लॉग इन करने के बाद आप सबसे ऊपर एक डायलॉग बॉक्स देख सकते हैं।

उपरोक्त कोड को बॉक्स में पेस्ट करें और कन्फर्म बटन पर क्लिक करें।

आप एक पॉप-अप देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि कोड सफलतापूर्वक भुनाया गया है।

आपके खाते में पुरस्कारों को प्रदर्शित करने में 24 घंटे लगेंगे।

आप खेल के मेल अनुभाग में पुरस्कारों की जांच कर सकते हैं। Garena Free Fire Redeem Code Today 14 June 2022

