आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:
Garena Free Fire Max Redeem Code Today 1 June 2022: फ्री फायर गेम के दीवाने आज हर जगह फैले हुए है वहीं कुछ समय पहले कंपनी ने इसके एडवांस वर्ज़न Free Fire Max को लॉन्च किया था। इंडिया के युवाओ में इस गेम को लेकर काफी उत्साह देखा जाता है। यह गेम एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर खेला जा सकता है।
यूजर्स के बीच यह गेम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है और तो और गूगल प्ले स्टोर पर इसकी डाउनलोड संख्या 100 मिलियन से अधिक हो चुकी है। और वहीं आज हम आपके लिए लाएं है कुछ रिडीम कोड्स जिनका इस्तेमाल करके आप गेम के अंदर काफी कमाल के गिफ्ट रिवार्ड्स ले सकते है।
Garena Free Fire Max Redeem Code Today 1 June 2022
- FFX6-0C2I-IVYU: Arctic blue
- FFPLOWHANSMA: Triple Captain power up
- FFE4-E0DI-KX2D: Gloo Wall Skin
- HK9X-P6XT-E2ET: Game Streamer Weapon Loot Crate
- FFPLNZUWMALS: Bonus 50 Points
- C23Q2AGP9PH: 2x Carnival Carnage Weapon Loot Crate
- FFMCLJESSCR7: 2x MP40 New Year Weapon Loot Crate
- FFPLFMSJDKEL: Triple Captain power-up
- F2AYSAH5CCQH: 1x Weapon Royale Voucher
- 5FBKP6U2A6VD: 4x MP40 Crazy Bunny Weapon Loot Crate
- 5XMJPG7RH49R: 3x Incubator Voucher
- FFA0-ES11-YL2D: Poker MP40
- FFXV-GG8N-U4YB: Custom Room
- Egghunter Loot Box, Phantom Bear- Bundle
- FFBC-T7P7-N2P2: Party Animal Weapon Loot Crate
- FFPL-PQXX-ENMS: Bonus 50 points power up
- FFMC2SJLKXSB: 2x Scorching Sands Weapon Loot Crate
- SARG-886A-V5GR: Egg Day Banner, Egg Day Headpic avatar
- FFE4-E0DI-KX2D: Gloo Wall Skin
- FFPLNZUWMALS: Bonus 50 Points
- FFMC2SJLKXSB: 2x Scorching Sands Weapon Loot Crate
- HK9X-P6XT-E2ET: Game Streamer Weapon Loot Crate
ऐसे करें रिडीम (Garena Free Fire Max Redeem Code Today 1 June 2022)
- चरण 1: सबसे पहले, आपको गरेना फ्री फायर मैक्स साइट पर जाना होगा https://reward.ff.garena.com/
- चरण 2: इसके बाद आपको फेसबुक, ट्विटर या किसी अन्य सोशल मीडिया अकाउंट से लॉग इन करना होगा।
- चरण 3: इसके बाद आपको रिडेम्पशन कोड को कॉपी करना होगा ।
- चरण 4: कॉपी करने के बाद कोड को टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट करें और “ओके” दबाएं।
- चरण 5: इसके बाद आपको आपको एक मैसेज शो होगा Successfully Redeemed ।
- चरण 6: रिवॉर्ड जल्द ही आपके अकाउंट में मिल जाएगा ।
Garena Free Fire Max Redeem Code Today 1 June 2022
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