BGMI Redeem Code Today 31 March 2022

आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:

BGMI Redeem Code Today 31 March 2022 : BGMI गेम के दीवाने आज हर जगह फैले हुए है भारत के युवाओ में इस गेम को लेकर काफी उत्साह देखा जाता है। यह गेम एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर खेला जा सकता है।

यूजर्स के बीच यह गेम इतना बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है और तो और गूगल प्ले स्टोर पर इसकी डाउनलोड संख्या 100 मिलियन से अधिक हो चुकी है। और वहीं आज हम आपके लिए लाएं है कुछ रिडीम कोड्स जिनका इस्तेमाल करके आप गेम के अंदर काफी कमाल के गिफ्ट रिवार्ड्स ले सकते है।

BGMI Redeem Code Today 31 March 2022

BGMI Redeem Code Today 9 March 2022

BTOQZHZ8CQ – New!

TQIZBZ76F – Vehicle Skin

5FG10D33 – Falcon and Free Emotes

GPHZDBTFZM24U – UMP9 Skin

KARZBZYTR – Free Outfit

JJCZCDZJ9U – Golden Pan

UKUZBZGWF – Free Fireworks

TIFZBHZK4A – Free Outfit

RNUZBZ9QQ – AKM Glacier Skin

PGHZDBTFZ95U – M416 Skin

R89FPLM9S – Companion

BMTCZBZMFS – Pretty in Pink set and Pretty in Pink Headpiece

5FG10D33 – Outfit for Free

TQIZBz76F – 3 Free Motorcycle

BMTFZBZQNC – Free Drifter Set

SD14G84FCC – Free Skin for KAR98 Sniper Gun

RNUZBZ9QQ – AKM Glacier Skin

Additional Redeem Codes

LEVKIN1QPCZ- Racer Set (Gold)

ZADROT5QLHP- Stealth Brigade Set

ZADROT5QLHP – Stealth Brigade Set

SIWEST4YLXR- Assassin Suit and Assassin Bottom

JJCZCDZJ9U- Golden Pan

VETREL2IMHX- Bumble Bee Set

MIDASBUY-COM – Free rename card

VETREL2IMHX- Bumble Bee Set

TIFZBHZK4A- Legendary Outfit

BOBR3IBMT- Desert Ranger Set

GPHZDBTFZM24U- Gun Skin (UMP9)

KARZBZYTR- Skin (KAR98 Sniper)

SD14G84FCC- AKM Skin

RNUZBZ9QQ- Outfit

TQIZBZ76F- Motor Vehicle Skin

SD16Z66XHH- SCAR-L Gun Skin

R89FPLM9S- Free Companion

S78FTU2XJ- New Skin (M16A4)

PGHZDBTFZ95U- M416 Skin ( First 5000 users)

UKUZBZGWF- Free Fireworks

5FG10D33- Falcon

5FG10D33- Outfit

BMTCZBZMFS- Pretty in Pink set and Pretty in Pink Headpiece

ऐसे करें कोड्स को रिडीम

सबसे पहले, आपको यहां क्लिक करके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

ऑफिसियल वेबसाइट पर जाते ही आपको वहां अपनी BGMI आइडी और रिडीम कोड डालने का आप्शन मिलेगा।

अपनी BGMI आइडी और रिडीम कोड डालने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।

सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको Successful का मेसेज आ जाएगा।

BGMI Redeem Code Today 31 March 2022

Read Also : Garena Free Fire Redeem Code Today 31 March 2022

Read Also : IPL 2022 6th Match RCB Won: बैंगलोर ने कोलकाता को करीबी मुकाबले में 3 विकेट हराया

Connect With Us : Twitter Facebook