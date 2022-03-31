BGMI Redeem Code Today 31 March 2022
आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:
BGMI Redeem Code Today 31 March 2022 : BGMI गेम के दीवाने आज हर जगह फैले हुए है भारत के युवाओ में इस गेम को लेकर काफी उत्साह देखा जाता है। यह गेम एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर खेला जा सकता है।
यूजर्स के बीच यह गेम इतना बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है और तो और गूगल प्ले स्टोर पर इसकी डाउनलोड संख्या 100 मिलियन से अधिक हो चुकी है। और वहीं आज हम आपके लिए लाएं है कुछ रिडीम कोड्स जिनका इस्तेमाल करके आप गेम के अंदर काफी कमाल के गिफ्ट रिवार्ड्स ले सकते है।
- BGMI Redeem Code Today 31 March 2022
- BGMI Redeem Code Today 9 March 2022
- BTOQZHZ8CQ – New!
- TQIZBZ76F – Vehicle Skin
- 5FG10D33 – Falcon and Free Emotes
- GPHZDBTFZM24U – UMP9 Skin
- KARZBZYTR – Free Outfit
- JJCZCDZJ9U – Golden Pan
- UKUZBZGWF – Free Fireworks
- TIFZBHZK4A – Free Outfit
- RNUZBZ9QQ – AKM Glacier Skin
- PGHZDBTFZ95U – M416 Skin
- R89FPLM9S – Companion
- BMTCZBZMFS – Pretty in Pink set and Pretty in Pink Headpiece
- 5FG10D33 – Outfit for Free
- TQIZBz76F – 3 Free Motorcycle
- BMTFZBZQNC – Free Drifter Set
- SD14G84FCC – Free Skin for KAR98 Sniper Gun
- RNUZBZ9QQ – AKM Glacier Skin
Additional Redeem Codes
LEVKIN1QPCZ- Racer Set (Gold)
ZADROT5QLHP- Stealth Brigade Set
ZADROT5QLHP – Stealth Brigade Set
SIWEST4YLXR- Assassin Suit and Assassin Bottom
JJCZCDZJ9U- Golden Pan
VETREL2IMHX- Bumble Bee Set
MIDASBUY-COM – Free rename card
VETREL2IMHX- Bumble Bee Set
TIFZBHZK4A- Legendary Outfit
BOBR3IBMT- Desert Ranger Set
GPHZDBTFZM24U- Gun Skin (UMP9)
KARZBZYTR- Skin (KAR98 Sniper)
SD14G84FCC- AKM Skin
RNUZBZ9QQ- Outfit
TQIZBZ76F- Motor Vehicle Skin
SD16Z66XHH- SCAR-L Gun Skin
R89FPLM9S- Free Companion
S78FTU2XJ- New Skin (M16A4)
PGHZDBTFZ95U- M416 Skin ( First 5000 users)
UKUZBZGWF- Free Fireworks
5FG10D33- Falcon
5FG10D33- Outfit
BMTCZBZMFS- Pretty in Pink set and Pretty in Pink Headpiece
ऐसे करें कोड्स को रिडीम
- सबसे पहले, आपको यहां क्लिक करके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाते ही आपको वहां अपनी BGMI आइडी और रिडीम कोड डालने का आप्शन मिलेगा।
- अपनी BGMI आइडी और रिडीम कोड डालने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।
- सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको Successful का मेसेज आ जाएगा।
BGMI Redeem Code Today 31 March 2022
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