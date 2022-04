Congress Will Protest Strongly Regarding Public Problems, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आकर जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ेगी: सुभाष बत्रा

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

Congress Will Protest Strongly Regarding Public Problems: हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल व प्रदेश अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार बुधवार को कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार आदि ज्वलंत मुद्दों पर पत्रकार वार्ता की तथा सरकार से मांग की कि इन सब समस्याओ का तुरंत प्रभाव से हल करवाने का काम करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आकर जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ेगी। Congress Will Protest Strongly Regarding Public Problem