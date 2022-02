महाभारत के भीम प्रवीण कुमार की पत्नी वीना कर रही थी सेवा : Wife Of Bhima Of Mahabharata Was Serving

Wife Of Bhima Of Mahabharata Was Serving

आज समाज डिजिटल, अंबाला:

Wife Of Bhima Of Mahabharata Was Serving : आज बीआर चोपड़ा कृत धारावाहिक महाभारत के अहम किरदार प्रवीण कुमार का निधन हो गया। उनकी उम्र 72 वर्ष थी। उन्होेंने भीम की भूमिका निभाई और आजीवन इसी किरदार को जीआ भी।

उनका नाम हर क्षेत्र में अग्रणी रहेगा। वह चाहे एक्टिंग हो देश सेवा हो या खेल। उन्होंने किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं छोड़ी।

READ ALSO : आज शाम 6:30 बजे अंतिम संस्कार, 2 दिन राष्ट्रीय शोक : Lata Mangeshkar’s Funeral

बीमार थे प्रवीण कुमार पत्नी कर रही थी देखभाल Wife Of Bhima Of Mahabharata Was Serving

पिछले साल दिसंबर में प्रवीण कुमार बीमारी से जूझ रहे थे। बीमारी नाम की मुसीबत अकले नहीं आई थी। इसके साथ दस्तक दे चुकी थी आर्थिक तंगी। उन्होंने सरकार से इस बात का जिक्र भी किया, लेकिन करनी को कुछ और ही मंजूर था। वे बेबाक बताते भी थे कि वह काफी समय से घर में ही हैं। तबीयत ठीक नहीं रहती और खाने में भी कई परहेज हैं। स्पाइनल प्रॉब्लम है। घर में पत्नी वीना, प्रवीण कुमार की देखभाल करती है। एक बेटी की मुंबई में शादी हो चुकी है।

एक्टिंग में आने से पहले थे एथलीट Veena wife of Bhima of Mahabharata was serving

एक्टिंग में आने से पहले प्रवीण एक हैमर और डिस्कस थ्रो एथलीट थे। वह एशियाई खेलों में चार मेडल (2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य) जीत चुके थे। उन्होंने दो ओलंपिक खेलों (1968 मैक्सिको खेलों और 1972 म्यूनिख खेलों) में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वह अर्जुन अवार्डी भी रहे। खेल के कारण ही प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल में डिप्टी कमांडेंट की नौकरी मिली।

70 में संभाली मनोरंजन की दुनिया wife of Praveen Kumar of Mahabharata was serving

ट्रैक और फील्ड स्पोर्ट्स में सफल करियर के बाद, प्रवीण ने 70 के दशक के अंत में मनोरंज की दुनिया में कदम रखा। टाइम्स आॅफ इंडिया के को दिए एक इंटरव्यू में, प्रवीण ने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म साइन करने को याद करते हुए था। वह एक टूनार्मेंट के लिए कश्मीर में थे। उनकी पहली भूमिका रविकांत नागाइच के निर्देशन में बनी थी, जिसमें उनका कोई डायलॉग नहीं था।

ऐसे की थी एक्टिंग में शुरुआत Veena wife of Bhima Praveen Kumar of Mahabharata was serving

प्रवीण ने 100 रुपये के शगुन से एक्टिंग में अपनी किस्मत का ताला खोला था। प्रवीण उस वक्त ग्वालियर में बीएसएफ में थे। यहीं उनके मन में करियर बदलने का विचार आया था। वे दोबारा लाइमलाइट में आने के लिए कोई और काम करना चाहते थे और कुछ समय बाद ही उनका सपना पूरा हो गया, जब उन्हें फिल्म का आफर मिला। एक शानदार एक्टर और स्पोर्ट्स पर्सन प्रवीण आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। प्रवीण के निधन से हर कोई उदास है।

पॉलिटिक्स में भी बनाया नाम Veena wife of Bhima Praveen Kumar of Mahabharata was serving

महाभारत को करने के बाद उन्होंने लगभग 50 फिल्में और टीवी शो किए। उनकी आखिरी फिल्म 2013 में आई थी, जिसका नाम इं१ुं१्र‘ था। हालांकि, बाद में उन्होंने एक्टिंग को भी छोड़ दिया था और वजीरपुर में आम आदमी पार्टी (अअढ) को ज्वॉइन करके राजनीति में शामिल हो गए। बाद में प्रवीण कुमार आप छोड़कर भाजपा का हिस्सा बन गए थे। प्रवीण ने अपनी जिंदगी में कई चीजें कीं और उनमें सफलता भी पाई। उन्हें हर फील्ड में शानदार काम करके अपना नाम बनाया, लेकिन फिर भी एक्टर का आखिरी समय आर्थिक तंगी में गुजरा। प्रवीण हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपने फैंस के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे।

Wife Of Bhima Of Mahabharata Was Serving

READ ALSO : नहीं रहे महाभारत के ‘भीम’, 74 साल की उम्र में ली प्रवीण कुमार ने अंतिम सांस : Passed Away Bhima Of Mahabharata

READ ALSO : तन्हा छोड़ गईं लता दी, अब गूंज रहा, कहां तुम चले गए : Lata Di Left Alone

Connect With Us : Twitter Facebook