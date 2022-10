विश्व मंच पर बोले सांसद कार्तिक शर्मा, आईपीयू की 145वीं सभा में रखे विचार

इंडिया न्यूज़,रवांडा। The principle of gender equality in India : मंगलवार को रवांडा की संसद ने अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 145वीं सभा की मेजबानी की। बैठक में भारत सहित 120 आईपीयू सदस्य संसदों के एक हजार से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें 60 राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष शामिल हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, सांसद कार्तिक शर्मा ने “लिंग-संवेदनशील संसद: संसद लिंगवाद, उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से मुक्त” पर बात की।

आईपीयू की नई रिपोर्ट की सराहना की

कार्तिक शर्मा ने कहा कि “मैं दुनिया भर की संसदों में महिला सांसदों और संसदीय कर्मचारियों के खिलाफ यौनवाद, उत्पीड़न और हिंसा पर आईपीयू की नई रिपोर्ट की सराहना करता हूं, जो महत्वपूर्ण डेटा और अच्छी संसदीय प्रथाओं के उदाहरण प्रदान करती है।” उन्होंने स्वीकार किया कि डेटा खेदजनक रूप से हमें बताता है कि “लिंग-संवेदनशील संसद के लिए अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। यह हमारे बीच आत्मनिरीक्षण का समय है कि संसद को लैंगिकवाद, उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से मुक्त बनाया जाए।”

भारत की संसद में कई प्रगतिशील कानून

भारत के बारे में उन्होंने कहा कि “भारत में, लैंगिक समानता का सिद्धांत हमारे संविधान में निहित है और भारत की संसद ने महिलाओं को भेदभाव, हिंसा, अत्याचारों से बचाने और सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए कई प्रगतिशील कानून भी बनाए हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने पंचायतों और नगर निकायों में शासन के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया। यह इन निकायों में अध्यक्ष के कार्यालय में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण का भी प्रावधान करता है। कुछ भारतीय राज्यों ने अभी भी व्यापक भागीदारी प्रदान करने के लिए आरक्षण स्तर को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है।”

राष्ट्रपति मुर्मू, सशक्तिकरण का उदाहरण

उन्होंने आगे कहा कि “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पंचायतों और नगर निकायों में कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 46 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत महिलाओं के विकास के प्रतिमान से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ गया है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम एक नए भारत की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं जहां महिलाएं तेज गति और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अभी-अभी एक महिला को भारत की राष्ट्रपति के रूप में चुना है।”

उन्होंने उल्लेख किया कि “वर्तमान 17वीं लोकसभा ने रिकॉर्ड 78 महिला सदस्यों को लोकसभा में लौटाया, जो लोकसभा के लिए अब तक का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। सरकार ने क्रेच और लेडीज लाउंज जैसी महिला सदस्यों के लिए लिंग-संवेदनशील सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। हमारे पास महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए एक शिकायत समिति भी है।”

सदन के विचार विमर्श में महिला सदस्यों की बराबर भागीदारी

भारत की संसद के बारे में उन्होंने कहा कि “वर्तमान लोकसभा में, माननीय अध्यक्ष, ओम बिरला ने महिला सदस्यों को सदन के विचार-विमर्श में प्रभावी ढ़ंग से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए पहल की है। सदन के शुरूआती सत्र में पहली बार निर्वाचित हुई 46 महिला सांसदों में से 42 ने शून्यकाल के दौरान बात की। यह संसद सदस्य का कर्तव्य है कि वह एक अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करे, जो लिंगवाद और यौन उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से मुक्त हो। इसे प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक स्तर पर एक मजबूत प्रतिबद्धता और मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है।”

