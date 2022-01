Tata Took Over The Air India

Tata Took Over The Charge Of Air India: आज गणतंत्र दिवस के बाद एयर इंडिया ने टाटा ग्रुप में विधिवत वापसी कर ली है। इसके साथ ही फ्लाइट्स के आपरेशन में बदलाव दिखना शुरू हो गया है। यह वापसी 69 साल बाद हुई है। एयर इंडिया की क्लोजिंग बैलेंस शीट 20 जनवरी 2022 को ही टाटा समूह को सौंपी जा चुकी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी टाटा ग्रुप को बेच दी थी।

अक्टूबर 2021 में टाटा ग्रुप ने केंद्र सरकार से एयर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी 18 हजार करोड़ रुपए में खरीदी थी। इस समझौते के तहत टाटा को एयर इंडिया का 23 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज भी चुकाना पड़ेगा। टाटा ने आज से ही एयर इंडिया की फ्लाइट्स के आपरेशन में बदलाव शुरू कर दिया। इसके तहत टाटा ने मुंबई से चार शहरों की एयर इंडिया की उड़ानों में इनहैंस्ड मील सर्विस या उन्नत भोजन सेवा शुरू की है। टाटा ने कहा है कि इनहैंस्ड मील सर्विस गुरुवार को एयर इंडिया की चार फ्लाइट्स एआई864 (मुंबई-दिल्ली), एआई687 (मुंबई-दिल्ली), एआई945 (मुंबई-अबू धाबी) और एआई639 (मुंबई-बेंगलुरु) में शुरू की गई है। (Tata Took Over The Charge Of Air India)

अभी एयर इंडिया की फ्लाइट टाटा के बैनर तले नहीं उड़ेगी। ऐसा आने वाले कुछ दिनों में होने की संभावना है। वहीं ये सेवा शुक्रवार को एआई191 (मुंबई-न्यूयॉर्क) फ्लाइट और पांच मुंबई-दिल्ली फ्लाइट्स में भी उपलब्ध कराई जाएगी। टाटा की इस सेवा को चरणबद्ध तरीके से और अधिक फ्लाइट्स में भी उपलब्ध कराएगी।

टाटा समूह अपने सभी एयरलाइन बिजनेस का एक ही यूनिट के तहत विलय करने पर विचार कर रहा है। वहीं माना जा रहा है कुछ माह में एयर इंडिया के टाटा के हाथों में जाने से बदलाव नजर आने लगेंगे। हालांकि ये इस पर निर्भर करेगा कि टाटा ग्रुप एयरलाइन का संचालन कैसे करने का फैसला करता है। केंद्र सरकार के साथ डील के तहत टाटा ग्रुप को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का पूरा मालिकाना मिलेगा। साथ ही टाटा के पास पहले ही एयर एशिया और विस्तारा एयरलाइंस की अधिकांश हिस्सेदारी है।

माना जा रहा है कि नमक से लेकर स्टील तक बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार टाटा समूह परफेक्शन के लिए जाना जाता है, ऐसे में एयर इंडिया के कामकाज में आने वाले महीनों में इसकी छाप देखने को मिल सकती है। जहां तक एयर इंडिया की कमान टाटा के संभालने पर कस्टमर्स पर पड़ने वाले असर की संभावना है तो फ्लाइट के आपरेशन में तुरंत शायद बदलाव न हो लेकिन कुछ महीने बाद किराए से लेकर खाने तक हर चीज के और बेहतर होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही एयर इंडिया के विमान के अंदर और बाहर की ब्रैंडिंग में भी बदलाव होगा।

एयर इंडिया पिछले एक दशक काफी नुकसान में है। इस पर 31 मार्च 2020 तक 70 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था। एयर इंडिया को 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में 7 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ है। टाटा ने एयर इंडिया को 18 हजार करोड़ रुपए में खरीदा है। साथ ही उसे एयर इंडिया का 23 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चुकाना है। टाटा के सामने सबसे बड़ी चुनौती एयर इंडिया को घाटे से उबारकर मुनामा कमाने वाली कंपनी बनाना है।

