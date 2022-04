Prime Minister Narendra Modi’s Tweets पीएम मोदी ने गुड़ी पड़वा, उगादी, नवरेह की शुभकामनाएं दीं

आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पारंपरिक भारतीय नव वर्ष की बधाई दी और लोगों को खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “गुड़ी पड़वा की बधाई। मैं इस वर्ष आपके सुख और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आने वाले वर्ष में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों।”

पारंपरिक नए साल की शुरुआत को चिह्नित करते हुए, गुड़ी पड़वा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गोवा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। शुभ त्योहार का नाम दो शब्दों से पड़ा है – ‘गुड़ी’ जो भगवान ब्रह्मा का ध्वज है और ‘पड़वा’ जो चंद्रमा के चरण के पहले दिन का प्रतीक है।

यह अवसर गर्म दिनों और बसंत के मौसम की शुरुआत का संकेत देता है। यह त्यौहार रंगीन फर्श की सजावट के साथ मनाया जाता है, फूलों, आम और नीम के पत्तों के साथ एक विशेष गुढ़ी झंडा, और उल्टा चांदी या तांबे के बर्तन, सड़क जुलूस, नृत्य और श्रीखंड पुरी जैसे उत्सव के भोजन के साथ सबसे ऊपर है।

गुड़ी पड़वा चैत्र नवरात्र के पहले दिन और देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले साजिबू चीरोबा, नवरेह, चेती चंद और उगादी जैसे त्योहारों के साथ मेल खाता है।

आज विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार हिंदू नव वर्ष भी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “सभी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। शक्ति की पूजा का यह पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे।”

वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाने वाला चैत्र नवरात्रि या वसंत नवरात्रि हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण नौ दिवसीय उत्सव माना जाता है। इस साल, त्योहार आज से शुरू होता है और 11 अप्रैल को समाप्त होगा। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन चंद्रमा के ‘शुक्ल पक्ष’ के दौरान पड़ता है जो पूर्णिमा चरण है। देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए नौ दिनों के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान हर दिन अलग-अलग होते हैं। यह भगवान राम के जन्मदिन का भी प्रतीक है, जो आमतौर पर नवरात्रि उत्सव के दौरान नौवें दिन पड़ता है, इसलिए इसे राम नवरात्रि भी कहा जाता है।

साजिबू चीराओबा उन लोगों का चंद्र नव वर्ष का त्योहार है जो मणिपुर के सनमह धर्म का पालन करते हैं। जबकि उत्सव के भोजन, प्रसाद और प्रार्थना दिन के उत्सव का एक हिस्सा हैं, यह माना जाता है कि इस अवसर के लिए दावत आमतौर पर परिवार के पुरुषों द्वारा तैयार की जाती है, जबकि महिलाएं सामग्री को काटने और धोने में उनकी सहायता करती हैं।

पीएम मोदी ने कहा, “साजिबू चीराओबा के विशेष अवसर पर सभी को, विशेष रूप से मणिपुर के लोगों को बधाई। मैं आने वाले एक खुशहाल और स्वस्थ वर्ष के लिए प्रार्थना करता हूं।”

कश्मीरी हिंदुओं के लिए नवरेह नया साल है।

पीएम मोदी ने ट्विटर पर कहा, “नवरेह पोष्टे! आप सभी को खुशियों से भरे और स्वस्थ नए साल की शुभकामनाएं। हम सभी को और भी कड़ी मेहनत करने के लिए नई ऊर्जा मिले और हमारा समाज प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुए।

माना जाता है कि ‘नवरेह’ शब्द संस्कृत के ‘नववर्ष’ से लिया गया है जिसका अर्थ है नया साल।

कश्मीरी पंडित अपनी देवी शारिका को नवरेह त्योहार समर्पित करते हैं और त्योहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।

चेती चंद सिंधी नए साल की शुरुआत और सिंधी संत झूलेलाल के नाम से लोकप्रिय इष्टदेव उदरोलाल की जयंती का प्रतीक है।

सिंधी नए सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनते हैं और भव्य झूलेलाल जुलूस में शामिल होते हैं। उत्सव के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और लंगरसाब होता है।

चेती चंद को बधाई देते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा, “चेती चंद के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं। हम भगवान झूलेलाल की पवित्र शिक्षाओं को याद करते हैं और अपने ग्रह की खुशी और भलाई के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। आगे एक महान वर्ष है। ”

