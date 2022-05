आज समाज डिजिटल, PM Modi Japan Visit Update: सोमवार को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी। टोक्यो में वे 24 मई को जापान के पीएम फुमिओ किशिदा के निमंत्रण पर क्वाड समिट में भाग लेंगे। समुदाय के लोगों ने टोक्यो में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड समिट से पहले जापान के पीएम फुमियो किशिदा के साथ बैठक की। इस बैठक में हित के विभिन्न पहलों और मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

Landed in Tokyo. Will be taking part in various programmes during this visit including the Quad Summit, meeting fellow Quad leaders, interacting with Japanese business leaders and the vibrant Indian diaspora. pic.twitter.com/ngOs7EAKnU

