Picture of Muslim youth with PM Modi viral, Shah’s suggestion to Owaisi – picture Owaisi with a Hindu: पीएम मोदी संग मुस्लिम युवक की तस्वीर वायरल, शाह का ओवैसी को सुझाव-किसी हिंदू संग ओवैसी भी खिचांलें तस्वीर