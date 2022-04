Man Built a Temple in Memory of His Pet Dog व्यक्ति ने अपने पालतू कुत्ते की याद में बनाया मंदिर

Man Built a Temple in Memory of His Pet Dog

शिवगंगा के मनामदुरै के एक व्यक्ति ने अपने दिवंगत कुत्ते की याद में एक मंदिर बनाया है। 82 वर्षीय सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी मुथु ने अपने खेत में अपने कुत्ते टॉम के लिए मंदिर बनाया है।

मुथु ने कहा कि मेरे पास 2010 से टॉम था और मैं उसे अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करता था। दुर्भाग्य से, 2021 में उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए हम उसकी एक मूर्ति बना रहे हैं। पिछली तीन पीढ़ियों से, मेरे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है, जो मेरे बच्चे से ज्यादा प्यार करता हो। कुत्ता। मेरे दादा-दादी और मेरे पिता सभी कुत्ते प्रेमी थे।

मुथु के बेटे मनोज ने कहा कि अचानक, टॉम को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गईं और जनवरी 2021 में उनकी मृत्यु हो गई और मेरे पिता ने उनके लिए एक मंदिर बनाने का फैसला किया और संगमरमर की मूर्ति बनाने के लिए अपनी बचत से 80,000 रुपये लिए। मनोज ने कहा, “अभी तक हम शुभ दिनों और सभी शुक्रवार को प्रतिमा पर माला चढ़ाते हैं।

