सीआईएसएफ कर्मियों को ले जा रही बस पर आतंकियों ने किया हमला, 1 की मौत, 2 घायल

आज समाज डिजिटल, श्रीनगर :

15 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों को ले जा रही एक बस पर शुक्रवार को जम्मू के चड्ढा कैंप के पास आतंकवादियों ने हमला किया। सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार हमला सुबह करीब साढ़े चार बजे हुआ, जब बस सुबह की पाली की ड्यूटी के लिए जा रही थी।

In the line of action one ASI of CISF has lost his life and two others are injured, said a senior officer of the Central Industrial Security Force (CISF).

