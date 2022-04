DIGIXX ADGULLY AWARDS 2022 : ITV नेटवर्क के INDIA NEWS ने 3 और NEWS-X ने 4 अवॉर्ड्स हासिल किये

आज समाज डिजिटल, अम्बाला:

DIGIXX ADGULLY AWARDS 2022 : न्यूज इंडस्ट्री में ITV नेटवर्क ने एक बार फिर से अपना लोहा मनवाया है। DIGIXX ADGULLY Awards 2022 में ITV नेटवर्क के हिन्दी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ 3 अवॉर्ड्स हासिल किये हैं। जबकि ITV नेटवर्क के ही इंग्लिश चैनल न्यूज एक्स ने 2 गोल्ड औऱ 2 सिल्वर समेत कुल 4 अवॉर्ड्स जीते हैं। ITV नेटवर्क की झोली में कुल मिलाकर 4 गोल्ड और 3 सिल्वर समेत 7 अवॉर्ड्स आए हैं।

ITV नेटवर्क के हिन्दी चैनल INDIA NEWS ने इन कैटेगिरी में जीते अवॉर्ड्स

ITV नेटवर्क के हिन्दी चैनल इंडिया न्यूज के विशेष प्रोग्राम अर्धसत्य को मीडिया और इंटरटेनमेंट कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला है। ये प्रोग्राम इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत खुद एंकर करते हैं। इंडिया न्यूज के एनिमेटिड प्रोग्राम Teekhi Mirchi को कंटेंट मार्केटिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड से नवाजा गया है।

जबकि CSR Campaign कैटेगरी में इंडिया न्यूज के ही एनिमेटिड प्रोग्राम Zara Sochiye को सिल्वर अवॉर्ड मिला है। कुल मिलाकर इंडिया न्यूज ने दो गोल्ड औऱ एक सिल्वर समेत तीन अवॉर्ड्स हासिल किये हैं।

ITV नेटवर्क के इंग्लिश चैनल NEWS- X को मिले यह अवॉर्ड्स

न्यूज एक्स के विशेष प्रोग्राम Influencer a list को Influencer Marketing Campaign कैटेगरी में पहला गोल्ड अवार्ड मिला है, जबकि दूसरा गोल्ड मोस्ट फेमस प्रोग्राम मेडिकली स्पीकिंग को Insight and research कैटेगरी में हासिल हुआ है। न्यूज एक्स के सेंकड वेब सुपर हीरोज़ प्रोग्राम को Marketing Excellenace during covid 19 lockdown कैटेगरी में पहला सिल्वर, जबकि दूसरा सिल्वर Vaku Diaspora network को Viral Marketing कैटेगरी में हासिल हुआ है । कुल मिलाकर न्यूज एक्स ने दो गोल्ड औऱ दो सिल्वर समेत चार अवॉर्ड्स हासिल किये हैं।

DIGIXX ADGULLY AWARDS 2022 : ये अवॉर्ड्स इस बात का भरोसा है कि देश ITV नेटवर्क के न्यूज चैनलों को सुनता है और हमारी मुहिम से जुडता है। हमारी खबरों पर यकीन करता है। आपके इस भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का, एडगली का तहे दिल से शुक्रिया। हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की इसी तरह से हमेशा कोशिश करते रहेंगे। DIGIXX ADGULLY AWARDS 2022

