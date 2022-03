आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली :

Corona Update Today 27 March 2022 : देशभर में कोरोना के केसो में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही हैं जो की एक अछि बात है । केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार रविवार को सुबह आठ बजे तक पिछले 24 घंटों में देशभर में कोविड-19 के 1,421 नए केस सामने आए हैं। जबकि 149 लोगों की मौतें हुई है (Corona Update Today 27 March 2022)

India reports 1,421 new COVID19 cases and 149 deaths in the last 24 hours; Active cases stand at 16,187 pic.twitter.com/XB2jJEDyo7

— ANI (@ANI) March 27, 2022