इंडिया न्यूज़, किगाली। India got a place in the IPU : अपराजिता सारंगी ने बुधवार को किगाली में अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की कार्यकारी समिति के सदस्य पद के लिए चुनाव जीता। भारत ने 18 में से 12 वोट जीते।

अपराजिता सारंगी ने इंडोनेशिया की संसद के सांसद फडली जोन को हराया। लगभग दो दशकों के बाद अब भारत को आईपीयू कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में स्थान दिया गया है।

अपराजिता सारंगी भुवनेश्वर से सांसद हैं। 1994 बैच की ओडिशा कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा (कअर) की पूर्व अधिकारी, सारंगी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और 27 नवंबर 2018 को 2019 का भारतीय आम चुनाव लड़ने के लिए भाजपा में शामिल हो गईं। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसद को बधाई दी।

