Diabetes-Control To keep your diabetes under control, do this work after waking up in the morning

डायबिटीज को जीवनशैली और डाइट में बदलाव लाकर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. जिन चीजों का ग्लाइकेमिक इंडेक्स कम हो, फाइबर और प्रोटीन ज्यादा हो, उनका सेवन करना चाहिए. आइए जानते हैं ब्लड शुगर कंट्रोल करने के पांच आसान से टिप्स-

बादाम

अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ऐसे में आप रात में कम से कम 4 से 5 बादाम भिगोकर रात में ही रख दें ताकि सुबह उठकर आप इसका सेवन कर सकें. बादाम खाने से शरीर को प्रोटीन और पोषक तत्व मिलते हैं, ऐसे में आप जरुर इसका सेवन करें

मेथी का पानी

अगर आप चाहें तो मेथी दाना को भी भिगोकर उसका सेवन कर सकते हैं. रात में मेथी के दानों को भिगेकर रख दें और सुबह उसका पानी छान कर पी लें. इससे आपके शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं औऱ शरीर को फाइबर भी मिलता है, जो शुगर को रफ्तार को धीमा कर देता है.

शरीर में फ्लूड की मात्रा बनाए रखें

नींबू पानी, हर्बल टी का सेवन कर सकते हैं. अगर देर तक आप कोई फ्लूड नहीं लेते हैं तो शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है और आपका ब्लड शुगर अनियंत्रित हो सकता है

प्रोटीन और फाइबर युक्त नाश्ता करें

साबुत अनाज, अंडा जैसी चीजें नाश्ते में लें. ज्यादा फाइबर वाली चीजें धीरे-धीरे पचती हैं और ब्लड शुगर नियंत्रित रहता.ओट्स इडली, मूंग दालचिल्ला, दाल पराठा जैसी चीजों को ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं

