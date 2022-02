Reduce facial fat with the help of facial massage or facial points: फेशियल मसाज या फेशियल प्वॉइंट्स की मदद से कम करे चेहरे की चर्बी।

आपने कभी नोटिस किया हो की फेशियल करते समय एक्सपर्टस चेहरे के कुछ प्वाइंट्स पर बार-बार मसाज करते है। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपकी स्किन को ब्लड स्रकुर्लेशन की मदद से ओर अधिक बेहतर बनाया जा सके। अगर आप अपने चेहरे के फैट की वजह से परेशान हैं और उसे कम करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी या फेस लिफ्टिंग करवाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत है।(Reduce facial fat with the help of facial massage or facial points)

हम सभी के फेस पर कुछ ऐसे प्वाइंट्स होते हैं, जिन्हें दबाने या प्रैस करने से चेहरे की चर्बी को बेहद आसान तरीके से कम किया जा सकता है। आपने कभी नोटिस किया हो की फेशियल करते समय एक्सपर्टस चेहरे के कुछ प्वाइंट्स पर बार-बार मसाज करते है। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपकी स्किन को ब्लड स्रकुर्लेशन की मदद से ओर अधिक बेहतर बनाया जा सके। इसकी मदद से सिर्फ स्किन ग्लोइंग ही नहीं होती, बल्कि यह हमारे चेहरे की चर्बी को कम करने में भी हमारी मदद करता है। तो आइए हम जानते हैं इन फेशियल प्वाइंट्स के बारे में-(Reduce facial fat with the help of facial massage or facial points)

यह दस प्वाइंट्स अपना कर आप आसानी से अपने चेहरे की चर्बी को कम कर सकते है।

1. चेहरे की ओर से कान का शुरूआती प्वाइंट

2. कान के पीछे वाला प्वाइंट

3. कान के एंड और जॉइंट की शुरूआत का प्वाइंट

4. सिर के पीछे वाला प्वाइंट

5. जहां आपकी गर्दन और ठुड्डी मिलती है वह प्वाइंट

6. चिन की टिप का प्वाइंट

7. गर्दन के पीछे का प्वाइंट

8. गर्दन के किनारे का प्वाइंट

9. कान के ठीक नीचे गर्दन की जगह का प्वाइंट

10. गर्दन के सामने का प्वाइंट

इन बातों का रखें खास ध्यान

जब आप अपने चेहरे पर फेशियल प्वाइंट्स को दबा रहे हैं तब आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जैसे-

-हमेशा कम प्रेशर व हल्के हाथों से ही फेशियल प्वाइंट्स को दबाएं। साथ में ही इसी दौरान अपने हाथों को थोड़ा रिलैक्स देंं।

– जो सूजे हुए है या फिर संक्रमित है आप उन हिस्सों के फेशियल प्वाइंट्स पर मसाज न करें।

– जब आप फेशियल प्वाइंट्स मसाज लेते हैं तब आपको उसके बाद मेंंंं बॉडी के टॉक्सिन को फ्लश करने के लिए 2 से 4 गिलास पानी अवश्य पीने चाहिए।

– मसाज के समय मूवमेंट को आसान बनाने के लिए चेहरे या उंगलियों पर कुछ तेल जरूर लगाएं।

– मसाज के लिए आप इनडेक्स व मिडिल फिंगर का प्रयोग कर सकते है। गर्दन के पिछले हिस्से जैसे कुछ प्वाइंट्स के लिए आप अपने अंगूठे का उपयोग भी कर सकते हैं।(Reduce facial fat with the help of facial massage or facial points)

