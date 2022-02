आज समाज डिजिटल, अम्बाला:

Use Kalonji for Every Hair Problem, get Beautiful and Thick Hair आप कलौंजी की सहायता से बालों की हर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि कलौंजी में एंटी-इंफ्लामेटरी और एंटीआक्सीडेंट गुण होते हैं जो बालों की तमाम समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व बालों को सही पोषण देकर मजबूत बनाते हैं।

आजकल के बदलते हुए लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदतों का असर हमारी सेहत के साथ-साथ हमारे बालों पर भी देखने को मिल जाता है। बढ़ता हुआ धूल प्रदूषण हमारी त्वचा पर ही नहीं बल्कि बालों पर भी बुरा असर डालता है। आजकल बालों का झड़ना और सफेद होना जैसी समस्याओं का होना आम हो गया हैं। ऐसे में आप कलौंजी की सहायता से बालों की हर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।

क्योंकि कलौंजी में एंटी-इंफ्लामेटरी और एंटीआक्सीडेंट गुण होते हैं जिससे बालों की तमाम समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व बालों को सही पोषण देकर मजबूत बनाते हैं। आज इस लेख के जरिए हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कलौंजी का इस्तेमाल करके बालों को झड़ने और सफेद होने से बचा सकते हैं।

Use Kalonji for Every Hair Problem, get Beautiful and Thick Hair

fennel oil: कलौंजी का तेल

आप अगर बालों के झड़ने की समस्या या ड्राई स्कैल्प से परेशान हैं तब आप अपनी स्कैल्प पर कलौंजी का तेल इस्तेमाल करें। यह आपके बालों में ड्राई स्कैल्प की समस्या और आपके बालों को नमी प्रदान करेगा । इसके लिए सबसे पहले आप कलौंजी के तेल को अपनी हथेली पर लगााएं और अपने स्कैल्प पर लगाकर 10-15 मिनट मसाज करें। इसे लगाकर करीब आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें और फिर बालों को किसी भी माइल्ड शैंपू से धो लें। कलौंजी के तेल के उपयोग से आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा और ड्राई स्कैल्प की समस्या भी दूर हो जाएगी।(Use Kalonji for Every Hair Problem, get Beautiful and Thick Hair)

Kalonji Hair Mask:-कलौंजी हेयर मास्क

अगर आप अपने बालों को मजबूती प्रदान करना चाहते है और घने और लंबे बनाना चाहते हैं तो इसकेलिए कलौंजी से बने हेयर मास्क का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक बाउल में दो बड़े चम्मच नारियल का तेल, एक चम्मच शहद और एक चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर पेस्ट बनाना होगा। अब इस पेस्ट को अपने स्कैल्प पर एप्लाई करके उंगलियों को सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए मसाज करते रहे । अब इसके बाद बालों को गर्म तौलिए से ढँककर लगभग 30 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। अंत में स्कैल्प सूखने के बाद किसी सल्फेट फ्री शैंपू से बालों को अच्छी तरह से धो लें।

Read Also: Skin Care At Night In Hindi चेहरे पर जबरदस्त निखार चाहते हो,तो रात में सोने से पहले चेहरे पर लगाएं ये चीज, चमक उठेगा फेस, मिलेगा जरबदस्त निखार

Kalonji Scrubber:-कलौंजी स्क्रबर

अगर आप अपने बालों की रूसी या गंदगी को दूर कर उन्हें लंबे और घने बनाना चाहते हैं तो कलौंजी से बने स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते है। इसके लिए आप सबसे पहले कलौंजी को मिक्सी में दरदरा पीस कर पाउडर बनाए। अब आप इसमें थोड़ा सा दूध या पानी डालकर मिक्स करके इसे अपने स्कैल्प पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश कर लें। 10 से 15 मिनट के बाद बालों को अच्छी तरह से धो लें। इससे आपके स्कैल्प की डीप क्लीनिंग हो जाएगी और आपके स्कैल्प पर जमा गंदगी भी साफ हो जाएगी।

Use Kalonji for Every Hair Problem, get Beautiful and Thick Hair

Read Also:Benefits Of Olive Oil जानिए ऑलिव ऑयल के फायदे ,बहुत गजब की चीज़ है ऑलिव ऑयल,करिए इन कामों में इसका इस्तेमाल!

Connect With Us : Twitter Facebook