Will the victim get justice in Hathras? Priyanka now hopes from court: हाथरस में क्या पीड़िता को मिलेगा इंसाफ? प्रियंका को अब कोर्ट से उम्मीद

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के चंदपा इलाके की हैवानियत का शिकार हुईपीड़िता के मामले में सियासत रूक नहीं रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आम लोगों मेंभी इस घटना के बाद से आक्रोश है। यूपी पुलिस की कारसतानी से मामला और तूल पकड़ रहा है। पहले पीड़िता के परिवार के बिना ही जबरन रातों रात पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद अब हंगामा एक अन्य वीडियों के सोशल मीडिया पर आने के बाद और हो रहा है। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के एक वीडियो में वह पीड़ित युवती के परिवार को धमकाते दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ के कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। गौरतलब हैकि कोर्टने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया और यूपी सरकार के अधिकारियों को तलब कर लिया है। कोर्ट ने इस मामले में उतर प्रदेश सरकार के शीर्ष अधिकारियों और हाथरस के डीएम व एसपी को नोटिस जारी कर तलब कर लिया है। कोर्ट ने हाथरस की घटना पर पुलिस और प्रशासन के कृत्य पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी कानून और व्यवस्था, हाथरस डीएम और एसपी को नोटिस जारी कर उन्हें मामले से संबंधित दस्तावेजों के साथ अगली सुनवाई पर तलब किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि लखनऊ हाई कोर्ट का एक मजबूत और उत्साहजनक आदेश आया है। पूरा देश हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहा है। यूपी सरकार द्वारा उसके परिवार के साथ किए गए अमानवीय और अन्यायपूर्ण व्यवहार के बीच हाई कोर्ट का आदेश आशा की किरण है।

