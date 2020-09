Rajiv Sharma, who earned 40 lakhs by giving information related to defense to China, used to get $ 1000 on every spying information: रक्षा संबंधी सूचना चीन को देकर कमाए 40 लाख, राजीव शर्मा को हर जासूसी की सूचना देने पर मिलते थे 1000 डॉलर