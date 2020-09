Only those who insulted them, took them from home and gave them tea.: जिन्होंने अपमान किया, उन्हें ही घर से ले जाकर चाय पिलाई.

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विपक्ष केभारी विरोध के बाद भी कृषि बिल पास करा लिए। सोमवार को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया था। बिल केपेश होने पर विपक्षी सांसदों ने जमकर बबाल काटा। इस दौरान राज्यसभा में सांसदों का व्यवहार बेहद अर्मादित दिखा। जिसे लेकर बाद में भाजपा ने विरोध जताया। हंगामा करनेवाले आ ठ सांसदों को राज्यसभा सेनिलंबित कर दिया गया था जिसके विरोध मे ंसांसद संसद भवन के बाहर ही गांधी जी प्रतिमा के सामने में ही धरने पर बैठ गए। रात भर आठ सांसदों ने धरना दिया। इन निलंबित आठ सांसदों को मंगलवार सुबह उपसभापति हरिवंश पहुंचे। उपसभापति हरिवंश ने अपना अपमान करनेवाले सांसदो को ही चाय पिलाने पहुंच गए। इस पर पीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम ने ट्विटर पर लिखा कि ‘जिन्होंने कुछ दिन पहले उनका अपमान किया, अब हरिवंश जी उनके लिए ही घर से चाय ले जाकर पिलाई।’ पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘बिहार की धरती ने सदियों पहले पूरे विश्व को लोकतंत्र की शिक्षा दी थी। आज उसी बिहार की धरती से प्रजातंत्र के प्रतिनिधि बने श्री हरिवंश जी ने जो किया, वह प्रत्येक लोकतंत्र प्रेमी को प्रेरित और आनंदित करने वाला है। उन्होंने आगे लिखा, ‘हर किसी ने देखा कि दो दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में उनको किस प्रकार अपमानित किया गया, उन पर हमला किया गया और फिर वही लोग उनके खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। लेकिन आपको आनंद होगा कि आज हरिवंश जी ने उन्हीं लोगों को सवेरे-सवेरे अपने घर से चाय ले जाकर पिलाई। यह हरिवंश जी की उदारता और महानता को दशार्ता है। लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है। मैं उन्हें इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।’

To personally serve tea to those who attacked and insulted him a few days ago as well as those sitting on Dharna shows that Shri Harivansh Ji has been blessed with a humble mind and a big heart. It shows his greatness. I join the people of India in congratulating Harivansh Ji.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2020