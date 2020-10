Funding of 50 crores to incite riots in Hathras, CM Yogi said – will not let anyone’s plot succeed: हाथरस में दंगा भड़कानेकेलिए 50 करोड़की फंडिंग, सीएम योगी बोले- किसी की भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे

Funding of 50 crores to incite riots in Hathras, CM Yogi said – will not let anyone’s plot succeed: हाथरस में दंगा भड़कानेकेलिए 50 करोड़की फंडिंग, सीएम योगी बोले- किसी की भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे