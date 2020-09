Former Prime Minister Manmohan Singh’s birthday today, turns 88: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज जन्मदिन, 88 साल के हुए

देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह 88 वर्ष के हो गए। आज पूर्व प्रधानमंत्री केजन्मदिन के अवसर पर उन्हेंबधाई संदेश दिए गए। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। कांग्रेस केही पूर्व वित्तमंत्री रहे पी. चिदंबरम नेमनमोहन सिंह को बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। साथ ही उन्होंने डा.ॅमनमोहन सिंह के लिए भरत रत्न की भी मांग की। बता दें कि डॉक्टर सिंह ने 2004-2014 तक केंद्रसरकार चलाई। यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार थी। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्हें नरसिम्हा राव के शासनकाल 1991 में आर्थिक सुधार करने के लिए जाना जाता है। उन्हें राव ने अपना वित्त मंत्री बनाया था। 1991 के बजट में आधुनिक भारत की नींव रखने वाले और देश में आर्थिक सुधारों के रोडमैप को शामिल किया गया था। हालांकि इसका श्रेय डॉ. सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी दिया था। राव के शताब्दी समारोह में उन्होंने सुधारों को लेकर कहा, ‘यह एक कठिन विकल्प और एक साहसिक निर्णय था और ऐसा संभव हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मुझे चीजें करने की स्वतंत्रता दी। उन्होंने समझा कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की जरूरतें क्या थीं।’डॉ. मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर, 1932 को पंजाब मेंहुआ था जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में है। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और आॅक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय के साथ-साथ दिल्ली स्कूल आॅफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया।

The whole nation is proud of the life and service of Dr Singh and holds him as an example for every young boy or girl

If anyone in public life alive today is deserving of Bharat Ratna, it is undoubtedly Dr Manmohan Singh.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) September 26, 2020