Farmers Bill protests: Haryana-Punjab Police contends with Haryana Police over Punjab border, police stopped using water canon: किसान बिल विरोध: हरियाणा- पंजाब बार्डर पर पंजाब यूथ कांगे्रस की हरियाणा पुलिस से तकरार, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर पुलिस ने रोका