Corona warriors are not getting salary, doctor of Hindurao hospital ultimatum, if not paid in 48 hours then work stopped: कोरोना वारियर्स को नहीं मिल रहा वेतन, हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर का अल्टीमेटम, 48 घंटे में वेतन नहीं तो काम बंद