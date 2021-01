Cardiologist Dr. KK Agrawal’s wife put class, video viral: कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. केकेअग्रवाल की लगाई बीवी ने क्लास, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस से बचने के लिए टीकाकरण का कार्य आरंभ हो गया है। सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्करस को टीके दिए जा रहे हैं। दूसरे चरण में पीएम और अन्य सांसदों को टीकाकारण किया जाएगा। इस सब के बीच दिल्ली के वरिष्ठ डाक्टर और जानेमाने विशेषज्ञ डा.ॅ केकेअग्रवाल का वीडियो वायरल हो रहा हैजिसमें उन्हें अपनी बीवी की फटकार खानी पड़रही है। इस वीडियो में डॉ. केकेअग्रवाल टीवी के लिए लाइव कर रहे थे इस बीच उनकी पत्नी का फोन आता है और जब उन्हेंपता चलता है कि डा.ॅ साहब ने वैक्सीन लगवा ली है तो वह नाराज होती है और सबको साथ क्यों नहीं लेगए। उन्हें टीका क्यों नहीं लगवाया इसके लिए उन्हें फटकार लगाती हैं। फोन पर डाक्टर केकेअग्रवाल की क्लास लगाते हुए उन्होंने कहा कि लाइव आकर क्लास लगाती हूं तुम्हारी। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने लिखा- ‘मुझे अपने वायरल वीडियो के बारे में खबर लगी। मुझे खुशी हुई की इन मुश्किल दिनों में मैं आपको हंसा सका। आखिर हंसी सबसे बड़ी दवा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी को जब मौका मिले वैक्सीन ले लें। मुझे खुशी है कि इस सब के चलते लोगों को वैक्सीन को लेकर जागरुकता मिली। लेकिन मैं समझता हूं कि आप सभी जानते होंगे कि वैक्सीन न लेना ज्यादा बड़ी मजाक की बात होगी। बता दें कि डॉक्टर केके अग्रवाल प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पद्म श्री से सम्मानित हैं। उनका एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वह वेबिनार के दौरान हेड मसाज ले रहे हैं।

Doctor KK Agarwal got himself vaccinated without his wife.

Note to self : don't ever pick-up phone while you are live on tv 🙂

#forwarded. pic.twitter.com/uhIQYvZ4IO

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) January 27, 2021