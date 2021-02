Allocation under PM Kisan Samman Nidhi reduced by Rs 10,000 crore due to lack of list of farmers of Bengal: बंगाल के किसानों की सूची नहीं मिलने के कारण पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आबंटन 10,000 करोड़ रुपये हुआ कम

Allocation under PM Kisan Samman Nidhi reduced by Rs 10,000 crore due to lack of list of farmers of Bengal: बंगाल के किसानों की सूची नहीं मिलने के कारण पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आबंटन 10,000 करोड़ रुपये हुआ कम