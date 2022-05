आज समाज डिजिटल, पानीपत:

पानीपत(Alert declared in Panipat after the arrest of four terrorists in Karnal) जिला करनाल में चार आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पानीपत में अलर्ट घोषित किया गया है। आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। आतंकी पंजाब से दिल्ली जा रहे थे। घटना के बाद पानीपत में पुलिस ने जीटी रोड पर विशेष टीम को तैनात किया है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार मामले में नजर बनाए हुए हैं। जीटी रोड पर नाके लगाकर आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पानीपत शशांक कुमार सावन ने जीटी रोड पर अत्यधिक पुलिस तैनाती के अलावा पूरे जिले में हर थाना पुलिस को तत्काल प्रभाव से नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की गहनता से चेकिंग करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हर होटल-ढाबे को भी खंगालने के निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि पानीपत में पहले ही आंतकी हमला हो चुका है। 18 फरवरी 2007 में पानीपत में दीवाना के नजदीक समझौता एक्‍सप्रेस ट्रेन में ब्‍लास्‍ट हुआ था। तब पाकिस्‍तान जा रहे 68 से ज्‍यादा यात्रियों की जान चली गई थी। सभी ट्रेन के अंदर ही जिंदा जल गए थे। किसी का पूरा परिवार खत्‍म हो गया तो किसी ने अपने बच्‍चों और मां-बाप को खो दिया। 12 से अधिक लोगों की तो अब तक पहचान नहीं हो सकी है। शव कब्रिस्‍तान में हैं। बिना पहचान की कब्र हैं। पानीपत के बस स्टैंड पर हमला हो चुका है। एक फरवरी 1997 को हमला हुआ था। निजी बस में ब्लास्ट किया गया। बस कालखा से पानीपत बस स्टैंड पहुंची थी। इस विस्फोट में 20 लोग घायल हुए थे। एक की मौत हो गई थी। अब्दुल करीम उर्फ टुंडा आरोपी था। सुबूतों के अभाव में बरी हो गया था।