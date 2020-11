551st Prakash Parv: To strengthen the country, following the teachings of Guru Nanak – Punjab CM Captain Amarinder551वां प्रकाश पर्व : देश को मजबूत बनाने के लिए गुरु नानक की शिक्षाओं का पालन कर रहे- पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर