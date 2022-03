What To Do If Wrong Invoice Is Deducted

आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:

यदि आपके वाहन का किसी कारणों से गलत चालान कट गया है तो घबराने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब आप इस चालान को चुनौती दे सकते हैं। आपके पास चालान को रद्द कराने के कई अवसर हैं। बस आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप पुलिस हेल्प लाइन की सहायता भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी सूचना नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को भी दें।

सुनवाई नहीं तो और भी हैं विकल्प What To Do If Wrong Invoice Is Deducted

इन जगहों पर भी आपकी शिकायत नहीं सुनी गई तो आपके पास विकल्प है कि आप अदालत में इसको चैलेंज करें। अगर आपने ट्रैफिक पुलिस की गलती को साबित कर देते हैं तो आपको चालान जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वह अधिकारी आपकी बात को मान लेता है तो वहां से भी आपका चालान रद्द किया जा सकता है।

कोर्ट में भी कर सकते हैं चैलेंज What To Do If Wrong Invoice Is Deducted

इसी तरह गलत चालान को आप कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट को बताएंगे कि आप किस वजह से उस चालान को चैलेंज कर रहे हैं। कोर्ट में आपको बताना होगा कि आपकी ओर से कोई भी गलती नहीं की गई है या उस दिन और जगह वहां वह थे ही नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने किसी गलतफहमी या किसी और कारण से चालान काटा है। अगर कोर्ट यह मान लेता है कि चालान गलत तरीके से भेजा गया है तो वह उसे रद्द कर देगा और आपको उसे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इन तरीकों से चालान रद्द हो सकता है What To Do If Wrong Invoice Is Deducted

बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीडिंग, रेडलाइट जंपिंग और स्टॉप लाइन से आगे गाड़ी रोकने जैसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की जानकारी रखने के लिए कैमरे लगा दिए हैं। इन कैमरों से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के आटोमैटिक नंबरप्लेट रीड करके चालान जनरेट हो जाते हैं। लेकिन, कई बार लोगों की गाड़ी की नंबरप्लेट पर या तो नंबर सही तरीके से नहीं लिखे होते हैं या फिर नंबरप्लेट पर कीचड़ होने की स्थिति में गाड़ी का नंबर सही दिखाई नहीं देता, जिस कारण चालान गलत कट जाते हैं। नंबरप्लेट को ठीक तरह से रीड न कर पाने के कारण गलती करने वाले के बजाय किसी और व्यक्ति का चालान कट जाता है। अगर गलत चालान कट गया है तो उसे कैंसल भी करवाया जा सकता है।

What To Do If Wrong Invoice Is Deducted

Read Also : Kisan Morcha Supported The Anganwadi Workers किसान मोर्चा ने किया आंगनबाड़ी आंदोलन का समर्थन

Connect With Us : Twitter Facebook