Sad Status For Whatsapp

जिंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है। … जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं जरूरी, किसी की प्रेम कहानी हो जाती है पूरी किसी की रह जाती है अधूरी।

सता ले ऐ जिंदगी चाहे जितना सताना है,

मुझे कौनसा इस दुनिया में दुबारा आना है!!

जिंदगी उस दौर से गुज़र रही है

जहां दिल दुखता है और चेहरा हंसता है!

ये इश्क है जनाब यहां इंसान निखरता भी कमाल का है

और बिखरता भी कमाल का है।

पता तो मुझे भी था कि लोग बदल जाते हैं

पर मैने तुम्हे उन लोगों में गिना ही नही था।

तैरना तो आता था हमें लेकिन जब उसने

हाथ नहीं पकड़ा तो डूब जाना बेहतर लगा

कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर कभी नही बदलतें हैं, अगर हाथ पर चोट लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और चोट अगर दिल पर हो तो नेचर बदल जाता है।

हिम्मत इतनी थी की समुन्दर भी पार

कर सकते थे और मजबूर इतना हुए की

दो बूँद आंसुओ ने डुबो दिया

अपनी ही मोहब्बत से मुकरना पड़ा है

जब माँ बाप पूछते है वो या हम

ये एक तरफा प्यार भी बहुत अज़ीब होता है, हमेशा डर लगा रहता है की कोई उन्हें हम से चुरा न ले।

मिले तो यूँ मिले

आदत सी पड़ गई

अँधेरे में रोशन हुए

ख़ामोशी के दिये।

आपकी याद में हर पल रोया हूं

तुम्हे क्या पता में कब से नही सोया हु

ये तेरी आशिकी का नशा हे

जो मेंआज भी तुजमे खोया हूं

Sad Whatsapp Status Quotes

* It hurts the most when the person who made you feel so special today makes you feel so unwanted.

* Letting go doesn’t mean you’ve stopped caring, it means you’ve stopped trying to force anyone.

* I guess I am afraid to be happy because whenever I am very happy, something bad always happens.

* The worst person to be around is the one who complains about everything and doesn’t appreciate anything.

* The saddest people I’ve met in life are those who don’t care deeply about anything.

* Smile. It’s easier than explaining why you’re depressed. I don’t think you know what you’re doing to me.

