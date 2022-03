आज समाज डिजिटल, अम्बाला

If You Feel Thirsty Again : गर्मियों में बढ़िया भोजन के साथ पर्याप्‍त मात्रा में पानी पीना भी जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जयादा पानी पीने के बावजूद भी प्‍यास नहीं बुझती। गर्मी के मौसम में बाहरी तापमान के साथ शरीर के अंदर का तापमान भी अधिक होता है। ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्‍त पानी के साथ-साथ बढ़िया भोजन भी जरूरी है। ऐसी स्थिति पर काबू पाने के लिए घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं-

फ्रिज के ठंडे पानी का सेवन काम करें

अगर आपको बार बार प्‍यास लगती है तो आप फ्रिज के ठंडे पानी का सेवन छोड़ दें. इसकी बजाय घड़े का पानी पिएं. तेज ठंडे पानी से भी बार बार प्‍यास लगने लगती है. साथ ही कुछ ऐसी चीजें अपनी डाइट में शामिल करें जिनको खाने से आपको ठंडक का एहसास हो और दिन भर आपके शरीर में पानी की कमी न होने पाए।

If You Feel Thirsty Again खीरा : खीरे में भरपूर मात्रा में विटामिन के, पोटैशियम, और मैग्नीशियम होता है. फाइबर और पानी से भरपूर खीरा आपको कब्ज से भी बचाता है. साथ ही इसे खाने से लंबे समय तक प्यास नहीं लगती।

If You Feel Thirsty Again तरबूज :

तरबूज में 70 प्रतिशत से ज़्यादा पानी होता है. सिर्फ पानी ही नहीं इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और मैग्नीशियम जैसे काफी पोषक तत्व होते हैं. इसे खाने से वजन भी नहीं बढ़ता और पेट भी भर जाता है।

If You Feel Thirsty Again संतरा : संतरे में काफी मात्रा में पोटैशियम होता है. इसमें करीब 90% पानी होता है. ऐसे में गर्मी में जब भी आपको अपने शरीर में पानी की कमी लगे, तो संतरा आपको फायदा पहुंचा सकता है।

बार-बार प्‍यास लगे तो करें ये घरेलू उपाय