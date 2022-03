Siddhant Chaturvedi Spotted at Airport

आज समाज डिजिटल, मुंबई

सिद्धान्त चतुर्वेदी एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से बॉलीवुड में काम किया है। सिद्धांत का जन्म 29 अप्रैल 1993 में बल्लिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। सिद्धांत ने अपने करियर की शुरुवात, वेब सीरीज ‘इनसाइड एज’ से की थी, जिसमे उन्होंने एक किशोर उम्र के क्रिकेटर की भूमिका निभाई थी।

बॉलीवुड में इनकी पहली फिल्म गली बॉय है, जिसमे उन्होंने एक रैपर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए सिद्धांत को अपना पहला, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। सिद्धान्त चतुर्वेदी को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। यंहा देखें सम्बंधित वीडियो

Read Also : Ejaz Khan Snapped At Production Office In Bandra

Connect With Us : Twitter Facebook