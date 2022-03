तेजस्वी प्रकाश ने ठुकरा दी एकता कपूर के लिए टी-सीरीज की फिल्म Tejasswi Refuse T-Series Film

आज समाज डिजिटल, मुंबई :

Tejasswi Refuse T-Series Film : सलमान खान के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ की ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) अपने करियर को उंचाइयों पर ले रही हैं। इस शो को जीतने से पहले ही तेजस्वी प्रकाश को टीवी कि मशहूर निर्माता-निर्देशक एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने ‘नागिन 6’ (Naagin 6) ऑफर कर दिया था।

ये शो एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले बनाया जा रहा है। इस सीरियल में तेजस्वी प्रकाश सर्वश्रेश नागिन प्रथा कि भूमिका निभा रही हैं। इस सीरियल में तेजा के किरदार को काफी पसंद किया जा रहा है और वो दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हो रही हैं।

रिपोर्ट्स में बताया गया था कि एकता कपूर का ये सीजन अब तक सबसे महंगा सीजन होगा। तेजस्वी प्रकाश को लेकर एक अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस को एकता कपूर का शो करने से पहले बॉलीवुड के जाने-माने प्रोडक्शन हाउस टी-सीरीज की बिग बजट फिल्म ऑफर हुई थी।

बिग बॉस तक ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी को साझा किया है। इस खबर को सुनने के बाद फैंस भी हैरान रह गए हैं। तेजस्वी प्रकाश टीवी इंडस्ट्री की जाना-माना चेहरा हैं। ऐसे में उनकी बॉलीवुड डेब्यू करते हुए देखने के लिए फैंस भी बेताब थे। हालांकि एक्ट्रेस ने नागिन 6 की कमिटमेंट के लिए इस ऑफर को ठुकरा दिया था।

Breaking! #TejasswiPrakash was offered a Bollywood film in T-series' upcoming film, but owing to her #Naagin6 commitments, she had to let go of for now this project.

