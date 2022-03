Ranbir Kapoor Snapped At Bandra

आज समाज डिजिटल, मुंबई

रणबीर कपूर हिन्‍दी फिल्‍मों के मशहूर अभिनेता हैं उनका हिन्‍दी फिल्‍मों का करियर सफल रहा है और वे भारत के चर्चित अभिनेताओं की श्रेणी में शामिल हैं वो सबसे ज्‍यादा फीस के तौर पर पैसे पाने वालों की सूची में भी शामिल हैं। उन्‍हें कई पुरस्‍कार भी मिल चुके हैं जिसमें 5 फिल्‍मफेयर पुरस्‍कार भी शामिल हैं।

उन्‍होंने अब तक कई फिल्‍मों में अच्‍छी भूमिकाएं निभाईं हैं। वो लड़कियाें के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। वे अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी अखबारों की सुर्खियों में बने रहते हैं। रणबीर के फिल्‍मी करियर की शुरूआत फिल्‍म ‘सांवरिया’ से हुई थी और तभी सभी ने उन्‍हें आने वाले समय का सुपरस्‍टार घोषित कर दिया था।

यह फिल्‍म तो कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई लेकिन इसके बाद रिलीज हुई फिल्‍म ‘बचना ए हसीनों’ हिट हुई और फिर कई फिल्‍मों में अच्‍छे अभिनय रणबीर ने आलोचकों के साथ साथ जनता का भी दिल जीत लिया। रणबीर को हाल ही में बांद्रा में देखा गया। यंहा देखें सम्बंधित वीडियो

