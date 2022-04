राम गोपाल वर्मा ने पीवीआर और आईनॉक्स पर उनकी फिल्म खतरा (dangerous) को प्रदर्शित करने से इनकार करने का आरोप लगाया Khatra Dangerous

आज समाज डिजिटल, मुंबई :

Khatra Dangerous : राम गोपाल वर्मा इन दिनों अपनी फिल्म खतरा (dangerous) की रिलीज की तैयारियों में जुटे हैं। यह फिल्म 8 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। मंगलवार को, फिल्म निर्माता ने अपने ट्विटर हैंडल से यह शेयर किया कि थिएटर चेन पीवीआर और आईनॉक्स ने उनकी फिल्म को प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि इसकी वजह फिल्म की थीम है।

राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी आने वाली फिल्म का एक घटिया पोस्टर शेयर किया और लिखा, “@_PVRcinemas @INOXCINEMAS ने मेरी फिल्म खतरा (dangerous) को प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसकी थीम LESBIAN है, और यह तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 और सेंसर बोर्ड को हटा दिया है। पहले ही पारित किया जा चुका है। यह #LGBT समुदाय के खिलाफ उनके प्रबंधन का एक स्पष्ट विरोधी रुख है।

. @_PVRcinemas , ⁦ @INOXCINEMAS ⁩ refusing to screen my film KHATRA (DANGEROUS) becos it’s theme is LESBIAN ,and this after Supreme Court repealed section 377 and censor board already passed .it is a clear cut ANTI stand of their managements against #LGBT community pic.twitter.com/GxoHDH7Tjw

उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा, “मैं न केवल #LGBT समुदाय से, बल्कि सभी से @_PVRcinemas और @INOXCINEMAS के प्रबंधन के खिलाफ उनके ANTI #LGBT स्टैंड के लिए खड़े होने का अनुरोध करता हूं। यह मानवाधिकारों का अपमान है।”

I request not only the #LGBT community but also everyone to stand up against the management of @_PVRcinemas and ⁦@INOXCINEMAS⁩ for their ANTI #LGBT stand ..This is an insult to human rights pic.twitter.com/HgaIYw9mbA

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 5, 2022