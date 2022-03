KGF Chapter 2 Trailer : 24 घंटे में 109 मिलियन व्यूज के पार

KGF Chapter 2 Trailer

आज समाज डिजिटल, मुंबई

हाल ही में बेंगलुरु में लॉन्च हुए ‘केजीएफ: चैप्टर 2’ के विस्फोटक ट्रेलर ने सही मायने में यह साबित किया कि यह फिल्म अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। जहां दर्शक, विशेष रूप से रॉकिंग स्टार यश के प्रशंसक, अद्भुत सिनेमैटोग्राफी, विस्फोटक एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, जिसके लिए अगली कड़ी का नेतृत्व किया जा रहा है, वे अभिनेता संजय दत्त और रवीना टंडन सहित कलाकारों द्वारा शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा करना बंद नहीं कर सके।

कोई आश्चर्य नहीं कि मेगा एक्शन एंटरटेनर ने 24 घंटों में अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला भारतीय ट्रेलर बनकर पांच भाषाओं में 109 मिलियन से अधिक बार देखा गया है।

Records.. Records.. Records..💥 Rocky don't like it, He avoids, But Records likes Rocky!

He Cannot avoid it. 𝟏𝟎𝟗 + 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧 𝐕𝐢𝐞𝐰𝐬 𝐢𝐧 𝟐𝟒 𝐇𝐨𝐮𝐫𝐬 ♥️🙏 Kannada: 18M

Telugu: 20M

Hindi: 51M

Tamil: 12M

Malayalam: 8M#KGFChapter2Trailer #KGFChapter2 pic.twitter.com/n6pspljdxj — Hombale Films (@hombalefilms) March 28, 2022

सोशल मीडिया पर बड़ी खबर साझा करते हुए, निर्माताओं ने लिखा, “Records..Records..Records..Rocky doesn’t like it, he avoids, but Records likes Rocky! He can’t avoid it. 24 109+ million views in an hour.”

करण जौहर द्वारा होस्ट किया गया मेगा ट्रेलर लॉन्च इवेंट शानदार रहा। एक रोमांचक कथा, मन को झकझोर देने वाले एक्शन सीक्वेंस, जोशीले साउंडट्रैक और शानदार प्रदर्शन के सही मायने में संयोजन, अध्याय 1 ने भारतीय सिनेमा में काफी धूम मचाई थी। संजय दत्त, रवीना टंडन को अपनी शानदार कास्ट में शामिल करने के साथ, चैप्टर 2 केजीएफ 1 द्वारा बनाए गए पहले के रिकॉर्ड को पार करना निश्चित है।

जैसे-जैसे हम एंटरटेनर की रिलीज की तारीख के करीब पहुंच रहे हैं, हर कोई फाइनल शो को लेकर उत्साहित है। हालिया ट्रेलर रिलीज होने पर उत्सुकता और भी बढ़ गयी है।

14 अप्रैल, 2022 को कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम में राष्ट्रव्यापी रिलीज़, KGF: अध्याय 2 प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित है, जो सबसे अधिक मांग वाले निर्देशकों में से एक है, और विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित, होम्बले फिल्म्स के तहत बैनर। उभरते हुए अखिल भारतीय प्रोडक्शन हाउसों में से एक, होम्बले फिल्म्स अगले दो वर्षों में भारतीय सिनेमा में कुछ सबसे बड़ी फिल्मों का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, जिसमें प्रभास अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘सालार’ भी शामिल है।

